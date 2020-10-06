MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Sokaktaki kavgaya bakarken pompalı ile vuruldu
ABONE OL
06.10.2020 - 09:12 | | DHA

Sokaktaki kavgaya bakarken pompalı ile vuruldu

İstanbul Esenyurt'ta iki grup arasından sokakta çıkan ve pompalı tüfeğin de kullanıldığı kavgada fırıncıda çalışan 1'i kadın 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Çatışma sırasında kadın ve çocuğun yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
Esenyurt'ta pompalı tüfek dehşeti
Haberin Tüm Fotoğrafları

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi Balıkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri, pompalı tüfeğiyle çevreye rastgele ateş etti. Yakındaki ekmek fırınında çalışan 15 yaşındaki İsmail B. ile adı öğrenilemeyen kadın çalışan isabet eden saçmalarla yaralandı.

Çok sayıda saçma çevredeki dükkanlara isabet etti. Bildirilmesi üzerine Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Kavga eden gruplar ise kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

O ANLARI GÜVENLİK KAMERALARINDA

Kavga anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iki grup arasında yaşanan kavga, çocuk ile kadının vurulması, vatandaşların panikle kaçışmaları görülüyor.

Vurulan çocuğun ağabeyi "6-7 kişi kamyonetle geldiler, birbirlerine bağırıyorlardı. 15 yaşında kardeşim üzerini giyindi, eve gidiyordu. Tam o sıra 'göğsümde ağrı var vuruldum' dedi ve içeri koştu. Yaralananların ikisi de ekmek fırınında çalışıyor" dedi.

Sokaktaki kavgaya bakarken pompalı ile vuruldu

Yer İstanbul... Yolu trafiğe kapatıp birbirlerine girdilerEsenyurt’ta iki taksici yol verme kavgası yüzünden ilçenin en işlek yolunu trafiğe kapatıp birbirlerine girdiler. Tekme ve yumrukların havada uçtuğu kavga bir vatandaşın cep telefonuna saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mersin'de 'motosikletli torbacı' yakalandı

Mersin'de 'motosikletli torbacı' yakalandı

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Milyonları ilgilendiriyor ve belli oldu! 25 yaş altı ve 50 yaş üstü...

Raflar domino taşı gibi devrildi!

Raflar domino taşı gibi devrildi!

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları - fotoğrafları | İstanbul'un Kurtuluşu hangi tarih?

İstanbul'un Kurtuluşu mesajları - fotoğrafları | İstanbul'un Kurtuluşu hangi tarih?

Sıradaki Haber