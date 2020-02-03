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03.02.2020 - 09:28 |

Şoke eden gelişme! Mahkeme karardan son anda vazgeçti

İzmir'de servis minibüsüne arkadan çarparak Melike Kürecili’nin ölümüne neden olan Ali S’nin kaza sırasında epilepsi krizi geçirdiği iddiası, hükmün verilmesine engel oldu. Ali S’nin kaza sırasında cezai ehliyetinin olup olmadığı araştırılacak.

Şoke eden gelişme! Mahkeme karardan son anda vazgeçti

İzmir'in Bornova ilçesinde trafik ışıklarında yolcu indiren servis minibüsüne, personel otobüsü ile arkadan çarparak Feride Melike Kürecili'nin ölümü, 3 kişinin de yaralanmasına neden olan ve 15 yıla kadar hapsi istenen otobüs şoförü Ali S'nin davasında ilginç bir gelişme yaşandı. Sanık Ali S'nin avukatı İrem İnan, müvekkilinin epilepsi hastası olduğunu, kaza sırasında kriz geçirdiğini, bu nedenle frene dahi basamadığını iddia etti.

Feride Melike Kürecili Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda 19 Aralık 2018'de meydana gelen kazada can verdi. Karar aşamasındaki mahkeme heyeti iddialar üzerine hüküm vermekten vazgeçip, Ali S'nin kaza sırasında rahatsızlığı nedeni ile cezai ehliyetinin olup olmadığının araştırılması için sanığın İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevki için ara karar verdi. Sanık Ali S'nin ayrıca tutukluluğunun devamına karar verilen dava, Mart ayına ertelendi. (Yeniasır)

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