Şoke eden görüntü! Kasksız ve maskesiz kucağında bebekle...

Görüntüler, Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde sabah 08.30 sıralarında kaydedildi. Motosiklet üzerinde biri bebek olmak üzere bir kadın ve erkeğin kasksız bir şekilde yolda ilerledi. Sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı tehlikeli yolculuk trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Motosiklet, bir süre sonra gözden kayboldu.
İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattıİstanbul Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.