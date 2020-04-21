MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Şoke eden görüntü! Kasksız ve maskesiz kucağında bebekle...
ABONE OL
21.04.2020 - 12:25 | | DHA

Şoke eden görüntü! Kasksız ve maskesiz kucağında bebekle...

İstanbul Kadıköy’de biri bebek 3 kişinin motosikletle yolculuk yaptı. Sosyal mesafe kuralının da hiçe sayıldığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Şoke eden görüntü! Kasksız ve maskesiz kucağında bebekle...

Görüntüler, Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde sabah 08.30 sıralarında kaydedildi. Motosiklet üzerinde biri bebek olmak üzere bir kadın ve erkeğin kasksız bir şekilde yolda ilerledi. Sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı tehlikeli yolculuk trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

Motosiklet, bir süre sonra gözden kayboldu.

 

 

İçinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattıİstanbul Sultangazi'de içindeki kadının gelini olduğunu öne süren adam taksiyi durdurarak önüne yattı. Gelinin evden kaçtığını belirten kişi ile taksici arasında tartışma yaşandı. Trafiği durma noktasına geldiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Yirmi yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, cezası ne kadar?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı bitti mi? Yirmi yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek, cezası ne kadar?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! Maaşın yüzde 81'ini...

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Fiyatlar çakıldı, tarihte ilk yaşandı... İşte nedeni

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Sokağa çıkma yasağı kaç gün? Sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?

Sıradaki Haber