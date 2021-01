Şoke eden iddia! 'Araçlarımı getirdi, telefonumu müstehcen sitelerde yayınlattı'

Tekstilci Dila Arzu Yıldırım'ın Saltuk Ş'ye 24 Aralık 2020’de teslim ettiği iki aracının geri getirilmediğini belirterek yaptığı şikayet üzerine Saltuk Ş., gözaltına alındı, Saltuk Ş., yapılan sorgulamanın ardından serbest bırakıldı. Yıldırım, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na bu kişi hakkında tekrar suç duyurusunda bulundu.

'CENAZEM VAR' DEDİ, 2 ARACIMI ALDI, GERİ GETİRMEDİ

Şüpheli Saltuk Ş'nin ilk teslim ettiği aracı geri getirerek güven sağladığını belirten Dila Arzu Yıldırım, şunları söyledi:

“Bir arkadaşım aracılığıyla tanıdığım Saltuk Ş., aradı. Babaannesinin öldüğünü ve araç lazım olduğunu söyledi. Ben de aracı verdim. Sonrasında getirdi, teslim etti, güven sağladı. Aradan bir süre geçti, tekrar beni aradı. 'Çorum'da cenazemiz var' diyerek tekrar araç istedi. Teslim ettim. Aynı gün tekrar aradı 'bir araç daha lazım' deyince ikinci aracımızı da verdik. Yeğeninin alacağını söyleyerek o kişinin kimliğini bana attı. 24 Aralık 2020 günü aldığı araçları teslim etmedi. Kendisini aradığımda 'Tamam teslim edeceğim' dedi. Sonrasında telefonunu açmamaya başladı. Whatsap üzerinden yazdım. 'Aracını gasp mı ettik tamam getireceğim' dedi. Beni engelledi. Kendisine ulaşamayınca da emniyete giderek şikayetçi oldum. Gözaltına alındı. Araçları aldığını kabul ederek, 'Ben araçları getirdim ve Dila Hanım'ın annesine teslim ettim' dedi. Serbest bırakıldı. Şu an dışarıda. Araçlarım ortada yok. Arkasında bir çete olduğunu düşünüyoruz. Araçlarımı parçalayacak mı bir şey mi taşıyacak bilmiyorum. Her ay 10 bin TL taksit ödüyorum araçlara. Bir boşluğu bulmuş, elini kolunu sallayarak geziyor. İki tane avukat geldi, 'Durumum iyi değil' diyen kişiye. Araçlarımızı parçalama olasılığı şu an yüksek. Araçlar anneme teslim edilseydi burada olacaktı. 'Elinle anahtarı, ruhsatı vermişsin' diyorlar. İyi de vermiş olmam, araçlarıma çökecekleri anlamına gelmez. Tanıdıklarım (Bu adam çok iyi diyorlar ama nişanlısını bile dolandırmış. Kredi çektirmiş o parayla araç almış. Sonra da 'bu araç ortadan kayboldu' demiş."

'MÜSTEHCEN SİTELERDE TELEFON NUMARAMI PAYLAŞTI" İDDİASI'

"Bu arada arabalarımla uğraşırken bu pandemi döneminde bir de ahlak dışı saldırılara uğradım." diyen Yıldırım, "Müstehcen bir sitede bir kadın fotoğrafının üzerine benim numaramı paylaşmışlar. Bu şahsın yaptığına kesin gözüyle bakıyorum. Bir de ahlak dışı bunlarla uğraşıyorum. Evde huzurum bozuldu. Çünkü insanlar beni arıyorlar. Hem arabalarım gitti adam eli kolu sallayarak ortada geziyor hem de ahlak dışı saldırılara uğruyorum" dedi. Dila Arzu Yıldırım önceki gün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Saltuk Ş., hakkında suç duyurusunda bulundu.