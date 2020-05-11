Şoke eden olay! Köpek balığı ile dövüştü

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, olay geçen cuma Melbourne'e bir buçuk saat uzaklıktaki Bells plajında meydana geldi.

Dylan Nacass, sörf yaptığı sırada bacağını yakalayan köpekbalığından baş kısmına iki kez yumruk atarak kurtuldu.

Nacass'ın bir diğer sörfçünün yardımıyla tahtasının üzerinde sahile doğru yüzdüğü, bu sırada köpekbalığının bir süre daha Fransız sörfçünün arkasına takıldığı anın görüntüleri de yayınlandı.

Görüntünün, olayı falezlerin üzerinden izleyen bir kişi tarafından çekildiği, Nacass'ın bacağındaki yaralar nedeniyle hastanede tedavi edildiği belirtildi.