34 kişiye mezar olan Rıza Bey Apartmanı’ndan geriye ise boş bir arazi ve acılar kaldı. Sabah Rıza Bey Apartmanı’nın bulduğu noktaya gelen yaşlı bir adamın da enkazın kaldırıldığı noktadan ayrılmadığı ve uzun bir süre yerinden ayrılmadan binanın bulunduğu yeri izlediği dikkat çekti.



Adının Remzi Banas olduğunu ve yıkılan apartnabda oturduğunu söyleyen 77 yaşındaki yaşlı adam, depremden tesadüfen kurtulduğunu belirtti. Deprem günü eşi Emine Banas (77) ile Bodrum’da olduğunu anlatan Banas, “26 yıldır bu binada otuyorum. Bu halini görünce içim acıdı. Bütün anılarımız gitti. Kapı komşularım öldü. Hayatını kaybeden konuşlarımdan birinin de Süheyla Erdönmez’di, 40 kedisi vardı ve o kediler de öksüz kaldı, en çokta buna üzüldüm. Süheyla Hanım, alttaki dükkanı kediler için kiralamıştı ve orada kedilere bakıyordu. Kedileri kurtuldu, kendisi hayatını kaybetti. Ben ve eşim de normal bu zamanlarda burada olurduk ancak bu yıl yazlıktan ‘biraz geç gidelim’ dedik. Her yıl geldiğimiz gibi Eylül ya da Ekim ortasında gelseydik. Biz de o enkazın altında olurduk. Son bir kez gelip görmek istedim. 26 yılım burada geçti” dedi.







