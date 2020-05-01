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01.05.2020 - 09:11 | | AA

Son bir ayda 31 bin 210 kişi başvuru... Aralarında sağlık çalışanları da var!

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanlığınca 30 Mart'ta uygulamaya konulan psikososyal destek hattına bugüne kadar 25 bin 769 vatandaş ve 5 bin 450 sağlık çalışanı olmak üzere 31 bin 210 başvuru yapıldı.

Son bir ayda 31 bin 210 kişi başvuru... Aralarında sağlık çalışanları da var!

Son dakika haberi I Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş açıklamasında, "Danışmanların yararlanması için hazırlanan Psikososyal Destek Hattı Çalışma Rehber içeriği, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ortak çalışmasının ürünüdür" ifadelerine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahiloğulları da "Covid-19 salgını gibi acil durumlarda ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesi halk sağlığı için önem teşkil etmektedir. İllerde psikososyal destek hizmeti veren 418 meslek elemanına, corona virüsten korunma yolları, sağlık çalışanına destek, stresle başa çıkmanın yolları, vaka yönetimi ve online ruh sağlığı hizmetinin nasıl alınacağı konularında eğitimler verildi" dedi.

Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.
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