Son bir ayda 31 bin 210 kişi başvuru... Aralarında sağlık çalışanları da var!

Son dakika haberi I Sağlık Bakanlığı Ruh Sağlığı Daire Başkanı Dr. Esra Alataş açıklamasında, "Danışmanların yararlanması için hazırlanan Psikososyal Destek Hattı Çalışma Rehber içeriği, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü ortak çalışmasının ürünüdür" ifadelerine yer verdi.

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi Ruh Sağlığı Program Yöneticisi Doç. Dr. Akfer Karaoğlan Kahiloğulları da "Covid-19 salgını gibi acil durumlarda ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesi halk sağlığı için önem teşkil etmektedir. İllerde psikososyal destek hizmeti veren 418 meslek elemanına, corona virüsten korunma yolları, sağlık çalışanına destek, stresle başa çıkmanın yolları, vaka yönetimi ve online ruh sağlığı hizmetinin nasıl alınacağı konularında eğitimler verildi" dedi.