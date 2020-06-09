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09.06.2020 - 13:55 | | DHA

Son dakika... 1 aylık hamile kadın cam silerken dükkanın tentesine düştü!

Gelen bir son dakika haberine göre, Antalya’da cam silerken birinci kattan düşen 1 aylık hamile Mızgın Şahin (20), alt kattaki dükkanın tentesine düştü. İtfaiyenin kurtardığı kadın, karnını tutarak uzun süre gözyaşı döktü. Aşağıda bekleyen yakınları da Şahin'e sarılarak ağladı.

Son dakika... 1 aylık hamile kadın cam silerken dükkanın tentesine düştü!
Son dakika... 1 aylık hamile kadın cam silerken düştü!
Son dakika... 1 aylık hamile kadın cam silerken düştü!
Son dakika... 1 aylık hamile kadın cam silerken düştü!
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Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Dutlubahçe Mahallesi'nde meydana geldi. Birinci kattaki evinin camlarını temizleyen 1 aylık hamile Mızgın Şahin, dengesini kaybederek düştü. Şahin, alt katta bulunan bir iş yerinin tentesinin üzerine yüz üstü düştü. Kadının düştüğünü gören yakınları çevredekilerden yardım isterken, durumu da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, forklift yardımıyla tentenin üzerine çıkarak hafif şekilde yaralanan Şahin'e ilk müdahaleyi yaptı. Şahin'in düştüğü yerden indirilmesi için olay yerine itfaiye çağrıldı. Sedyeye alınan Mızgın Şahin, itfaiye merdiveniyle indirildi. Aşağıda bekleyen yakınları, karnını tutup ağlayan Şahin'e sarılarak gözyaşı döktü. Ambulansta ilk müdahalesi yapılan Şahin, tedavi için yakındaki bir hastaneye götürüldü.

Olayı gören çevredeki esnaftan Veysel Sadınç, “Dükkanımda oturduğum sırada bir ses duydum. Bağrışmalar duydum. Balkondan atlayarak, düşen kızın yanına atladım. Baktım yüzüstü yatarak bağırıyor. Altına hemen bir yastık koydum. Kafasında kan vardı. Hamileymiş, sürekli 'karnım, karnım' diyordu" dedi.

 

 

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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