MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | 1 milyon TL ödülle aranan terörist teslim oldu
ABONE OL
03.06.2020 - 19:10 |

Son dakika | 1 milyon TL ödülle aranan terörist teslim oldu

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 1 milyon liraya kadar ödülle, turuncu listede aranan PKK'nın sözde Şehidan komutanı R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu bildirdi.

Son dakika | 1 milyon TL ödülle aranan terörist teslim oldu
Ömer Çelik: "Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır''AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK'sı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." ifadelerini kullandı. Toplantı corona virüs sürecinin ardından normalleşme günlerinde yapılan ilk yüz yüze ve Genel Merkezde gerçekleşen MYK toplantısı oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | 1 milyon TL ödülle aranan terörist teslim oldu

Son dakika | 1 milyon TL ödülle aranan terörist teslim oldu

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

3 Haziran Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? - 1328. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

3 Haziran Sayısal Loto çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? - 1328. hafta Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor

Sıradaki Haber