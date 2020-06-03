03.06.2020 - 19:10 |
Son dakika | 1 milyon TL ödülle aranan terörist teslim oldu
Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, 1 milyon liraya kadar ödülle, turuncu listede aranan PKK'nın sözde Şehidan komutanı R.Y'nin Hakkari'de teslim olduğunu bildirdi.
Ömer Çelik: "Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır''AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK'sı sonrası yaptığı açıklamada, "Türkiye'de provokasyon mevsimi kapalıdır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, kadınlara şiddet dilini kullananların karşısındayız." ifadelerini kullandı. Toplantı corona virüs sürecinin ardından normalleşme günlerinde yapılan ilk yüz yüze ve Genel Merkezde gerçekleşen MYK toplantısı oldu.