Koronavirüs tablosu (10 Ekim) açıklandı! Bakan Koca ağır hasta sayısı durağanlaşıyor diyerek duyurdu

Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan toplam test sayısı, Yapılan testler arasında çıkan yeni hasta sayısı 24 saat içerisinde hayatını kaybeden hasta sayısı ve iyileşen hasta sayıları gibi birçok bilgiyi içeren Koronavirüs tablosu her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklama ile duyuruluyor. Sonbahar aylarının gelmesi ve yaz aylarında birçok yasağın kaldırılması ile birlikte dünyada vaka sayıları yeniden yükselişe geçti. Birçok ülkede adeta yeniden hortlayan koronavirüs pandemisinde vaka sayıları her geçen gün artmaya devam ediyor.

Türkiye'de son 24 saat içerisinde yapılan toplam test ve yeni hasta sayısı vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki 10 Ekim Koronavirüs tablosu yayımlandı mı?

Ağır hasta sayımızdaki düşüş durağanlaşıyor. Ağır hasta sayısını kontrol altında tutmak zorundayız. Bugün 1.649 yeni hasta tespit edildi. Sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak için tedbirlere uymalıyız. Birlikte başaracağız, güvenin.

10 Ekim koronavirüs tablosuna göre 113.102 yeni test yapılırken 1.649 yeni hasta tespit edildi. 56 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken 1.391 hasta şifa buldu.

Hastalarda Zatürre oranı % 6,2 olarak açıklanırken Türkiye geneli yatak doluluk oranı % 38,6 olarak açıklandı. Erişkin yoğun bakım doluluk oranı % 68,8, Ventilatör doluluk oranı % 31,4, Ortalama temaslı tespit süresi 7.6 saat, ve filyasyon oranı % 99,3 olarak açıklandı.

Dün yapılan testlerin ardından toplam test sayısı 11.506,414'e ulaşırken Hasta sayısı 334.031'e Vefat sayısı 8.778'e, Ağır hasta sayısı 1.414'e ve iyileşen hasta sayısı da 293.141'e ulaştı.