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09.02.2021 - 13:52 | | AA

Son dakika... 10 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Gelen son dakika haberine göre, Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika... 10 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Edirne merkezli 10 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 20 kişi için yakalama kararı çıkarıldı. 

Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor ve avukatların bulunduğu öğrenildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Edirne'nin de aralarında olduğu İstanbul, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sivas, Bursa, Konya ve Kırıkkale'de başlatılan operasyon sürüyor.

 

    Ankara'da fuhuş çetesine 'pembe maske' operasyonu!Ankara’da 'pembe maske' adıyla düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, tehditle ve darbederek fuhuşa zorladığı 60 kadın ise kurtarıldı. Çete üyelerinin, müşterilerinin tanıması için kadınlara pembe maske taktırdığı da belirlendi.
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