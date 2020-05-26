MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika...10 ile sağanak yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat
ABONE OL
26.05.2020 - 08:07 |

Son dakika...10 ile sağanak yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Ege'nin iç kesimleri, batı Anadolu ve batı Karadeniz kuvvetli sağanak yağışların etkisi altında. İç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatıdan lodos etkili olması bekleniyor. Diğer bölgeler önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Son dakika...10 ile sağanak yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik ve Çorum çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, zamanla güney, iç ve doğu bölgelerde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Güney ve İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

10 İLE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Denizli, Bolu, Karabük, Kastamonu, Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg/m2) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

Son dakika...10 ile sağanak yağış uyarısı Bu saatlere dikkat

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C
Çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 19°C
Az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

Milliyet'te Gündem (26 Mayıs 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada gündemin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika...10 ile sağanak yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat

Son dakika...10 ile sağanak yağış uyarısı! Bu saatlere dikkat

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Son dakika haberi: Husumetli olduğu akrabalarına kurşun yağdırdı

Son dakika haberi: Husumetli olduğu akrabalarına kurşun yağdırdı

Sıradaki Haber