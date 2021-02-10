Son dakika: 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI Bakanlıkça günlük koronavirüs tablosu vatandaşlarla paylaşılıyor. Vaka sayısı son günlerde 7 bin sınırını aşmış durumda. 10 Şubat koronavirüs tablosunda ise 8.642 yeni vaka yer alırken 95 kişi de yaşamını yitirdi.