• 10 Şubat 2021 - 20:25 • Son Güncelleme:
Son dakika: 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?
Korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Güncel rakamlar günlük olarak vatandaşların erişimine sunuluyor. Gri tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı yer alıyor. Peki, koronavirüs tablosunda son durum nedir?
• 10 Şubat 2021 - 20:25 • Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından koronavirüs tablosunu yayımlıyor. Son açıklanan kovid-19 tablosunda 8.636 yeni vaka yer almıştı. Her geçen gün vaka sayısı ve ölü sayısı da merak edilmeye başladı. Fahrettin Koca, yayımlanan koronavirüs (coronavirüs) tablosu ardından korona önlemlerine uyulması konusunda uyarılarını sürdürüyor. İşte, 10 Şubat koronavirüs tablosu...
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