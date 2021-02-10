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• 10 Şubat 2021 - 20:25 • Son Güncelleme:

Son dakika: 10 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum nedir?

Korona tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılmaya devam ediyor. Güncel rakamlar günlük olarak vatandaşların erişimine sunuluyor. Gri tabloda; vaka sayısı, ölü sayısı, test sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı yer alıyor. Peki, koronavirüs tablosunda son durum nedir?

• 10 Şubat 2021 - 20:25 • Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından koronavirüs tablosunu yayımlıyor. Son açıklanan kovid-19 tablosunda 8.636 yeni vaka yer almıştı. Her geçen gün vaka sayısı ve ölü sayısı da merak edilmeye başladı. Fahrettin Koca, yayımlanan koronavirüs (coronavirüs) tablosu ardından korona önlemlerine uyulması konusunda uyarılarını sürdürüyor. İşte, 10 Şubat koronavirüs tablosu...

210 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

10 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakanlıkça günlük koronavirüs tablosu vatandaşlarla paylaşılıyor. Vaka sayısı son günlerde 7 bin sınırını aşmış durumda. 10 Şubat koronavirüs tablosunda ise 8.642 yeni vaka yer alırken 95 kişi de yaşamını yitirdi.

3KORONAVİRÜS TABLOSU 9 ŞUBAT

KORONAVİRÜS TABLOSU 9 ŞUBAT

Açıklanan son koronavirüs tablosunda 24 saat içinde; 137.712 test yapıldı, 8.636 yeni vaka tespit edildi, 659 hasta sayısına ulaşıldı, 8.109 hasta iyileşti ve  98 kişi de hayatını kaybetti.

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