Altın fiyatları bugün kaç lira? Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? (11 Şubat 2020)

Altın fiyatlarını günden güne yakından takip eden vatandaşlar, bugün de altın fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatı ne kadar? Özel bir davet için hediyelik altın düşünenler, altın fiyatlarını merakla öğrenmek istiyor. Yatırım amaçlı altın almayı düşünenler ise altın fiyatlarında son dakika durumu hakkında arayışa geçiyor. Altın almak ve bozdurmak için sürekli altın fiyatlarındaki yükselişi veya düşüşü gözleyenler, 11 Şubat Salı altın fiyatlarını da yakından inceliyor. Peki bugün altının alış fiyatı ve satış fiyatı ne kadar? İşte gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı, tam altın fiyatlarının son dakika durumu haberimizde...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı 303,48 TL / Satış fiyatı 303,55 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış fiyatı 486,59 TL / Satış fiyatı 497,59 TL

YARIM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı 970,13 TL / satış fiyatı 995,19 TL

TAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı 2.007,17 TL / Satış fiyatı 2.057,32 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ