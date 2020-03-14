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14.03.2020 - 09:06 | | AA

Son dakika: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak.

Son dakika: 11 terörist etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi. 

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