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15.07.2020 - 16:42 |

Son dakika... 12.30'da Saros’da başlayan yangın kontrol altına alındı

Saros Körfezi’nin Çanakkale ve Edirne sınırında kalan ormanlık arazide yangın çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ormanlık alan küle döndü.

Son dakika... 12.30'da Saros’da başlayan yangın kontrol altına alındı

Yangın Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Sazlıdere ile Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Adilhan köyleri arasındaki sahil yolu üzerindeki ormanlık alanda meydana geldi. Saat 12.30 sıralarında yol kenarında başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanın iç kısımlarına doğru yöneldi.

Çıkan dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine bölgede çevre ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 2 helikopter ve bir yangın söndürme uçağı katıldı. Aynı zamanda arazözler ve yol açmak için greyderler de destek verdi.

Acil Sağlık ekiplerinin de görevlendirildiği bölgede jandarma ekipleri de Sazlıdere-Adilhan arasındaki yolu kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başladı.

Yangında 100-150 dönüme yakın ormanlık ve biçilmiş tarım arazisi küle dönerken, yangına yakın bir bölgede bulunan dağ evinin yakınlarına gelen alevlerin eve sıçramaması teselli oldu.

Öte yandan bölgedeki köylüler son iki aylık bir zaman diliminde birbirlerine yakın yerlerde gelen yangınların 6.’sının olan yangından tedirgin olduklarını, ilerleyen dönemlerde bu yangınların tekrarlamasından korktuklarını dile getirdi.

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