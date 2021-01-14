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14.01.2021 - 06:19 | | DHA

Son dakika! 12 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre; İzmir merkezli 12 ilde, MLKP, TKP-ML, DSİH VE PKK terör örgütlerine yönelik operasyon düzenlendi.

Son dakika! 12 ilde eş zamanlı operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 51 şüpheliden 48'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında; Ezilenlerin sosyalist partisi genel başkanı Özlem Gümüştaş, İzmir eski il başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas ile 4 İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı ve 2 de avukat bulunuyor.

Sevgilisini bağlayıp evi ateşe verdiİstanbul Ataşehir'de Alev Y. adında bir kadın, sevgilisi Emre Y. tarafından elleri ve ayakları koli bandıyla bağlandı. Emre Y., daha sonra sevgilisinin bulunduğu evi ateşe vererek kaçtı. Evde mahsur kalan Alev Y., olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Emniyet ekiplerinin çalışmaları sonucu Emre Y. yakalanarak gözaltına alındı
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