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15.05.2020 - 11:02 |

Son dakika... 15-20 yaş arasına 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı

Son dakika gelen bilgilere göre; Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş arası gençler, uzun bir aradan sonra ilk defa sokağa çıktı.

Son dakika... 15-20 yaş arasına 4 saatlik sokağa çıkma izni başladı
Son dakika... Saat 11.00'de başladı! Sokağa çıkma sırası onlarda...
Son dakika... Saat 11.00'de başladı! Sokağa çıkma sırası onlarda...
Son dakika... Saat 11.00'de başladı! Sokağa çıkma sırası onlarda...
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Saat 11.00'de başlayan 15-20 yaş arasındaki gençler için sokağa çıkma serbestliği saat 15.00'te sona erecek.

"Düğünler haziran ayında yapılabilir!"Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, sosyal mesafe kuralı gözetilip, maske takılması gibi tedbirlerin alınmasıyla haziran itibariyle düğünlerin yapılabileceğini söyledi. Düğün Saloncuları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası ise işletmelerde koronavirüse karşı önlem alınarak düzenlenen düğün tanıtım videosu hazırladı.
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