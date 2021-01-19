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19.01.2021 - 10:45 | | AA

Son dakika... 15 ilde DEAŞ'a operasyon! 35 kişi yakalandı

Gelen son dakika haberine göre; Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. DEAŞ'a yönelik operasyonda 37 kişiden 35'inin yakalandığı bildirildi.

Son dakika... 15 ilde DEAŞ'a operasyon! 35 kişi yakalandı

Gaziantep merkezli 15 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüpheliden 35'i yakalandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi.

2 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor.

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