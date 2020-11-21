21.11.2020 - 09:53 | | DHA/İHA
Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
Gelen son dakika haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Antalya'da bitmeyen yazın keyfini turistler çıkarıyorTürkiye'nin birçok yerinde kış kapıya dayanıp, yüksek yerlere kar yağarken, Antalya'nın Demre ilçesindeki dünya cenneti Kekova'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Yatlarla Kekova'ya gelen yabancı turistler doğanın, denizin ve güneşin tadını çıkarmayı sürdürüyor.