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21.11.2020 - 09:53 | | DHA/İHA

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

Gelen son dakika haberine göre; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 2 kişi intihara kalkıştı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde iki kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin ikna çalışmaları devam ediyor.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde intihar girişimi

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