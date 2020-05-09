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09.05.2020 - 16:36 | | AA

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni dönem! Corona hızlandırdı...

Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek araçları sayacak sistemin kurulma çalışmaları hızlandı.

Son dakika haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul'da uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek, planlı bakım çalışmalarına hız verdi.

Son dakika... 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yeni dönem Corona hızlandırdı...

Ekipler, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş kuzey platformunda iş makineleriyle araç sayım sisteminin takılacağı TAK'ları kurmaya başladı. Çalışmalar kurulumun bir an önce tamamlaması için gece gündüz sürüyor.

Çalışmalar sırasında ulaşım iki şeride düşürülerek, geçişler kontrollü sağlanıyor. Köprüdeki çalışmaların bir hafta içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

 

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yeni dönem! Araçlar böyle sayılacak...İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçecek araçları sayacak sistemin kurulma çalışmaları hızlandı.
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