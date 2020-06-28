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28.06.2020 - 14:44 | | DHA

Son dakika... 15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü! 3 gözaltı

İstanbul Arnavutköy'de Babalar Günü'nde 15 yaşındaki Şafak G metruk binada ölü bulundu. Toprağa verilmesinin ardından savcılık talimatıyla mezarı açılarak otopsi yapılan çocuğun ölümüyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 1'İ tutuklandı. Oğluna uyuşturucu içirildiğini, bir cinayete kurban gittiğini söyleyen babası Atakan G., şüphelilerin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Son dakika... 15 yaşındaki çocuk uyuşturucudan öldü! 3 gözaltı

Olay, 21 Haziran'da Arnavutköy'e bağlı Hadımköy Hastane Mahallesi'nde yaşandı. Atakan G'nin  15 yaşındaki oğluŞafak G.,Babalar Günü'nde babasından harçlık alarak evden çıktı. İddialara göre, ona bazı kişiler tarafından uyuşturucu hap içirildi. Şafak  G., fenalaşınca da metruk bir binaya bırakıldı. Görenlerin haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırılan Şafak G., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ailesine teslim edilen çocuğun cenazesi toprağa verildi.

OTOPSİ İÇİN MEZARI AÇILDI

Ancak toprağa verilmesinin ardından aile, çocuklarının ölümünü şüpheli bulurak savcılığa şikayette bulundu. Savcılığın talimatıyla mezarı açılan Şafak G'ye otopsi yapıldı ve  26 Haziran'da tekrar Hadımköy Mezarlığı'na defnedildi.

Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphellilerden Tugay Alaydın'ın Şafak G'nin fenalaşması üzerine, kendisine gelmesi için  kendi evine götürerek banyo yaptırdığı, ayıltamayınca diğer arkadaşı U.D ilemetruk bina önüne getirdiği, aile ve polise haber verdikleri, ambulansın gelmesi üzerine ilk müdahale yapıldığı ancak çocuğun kurtarılamadığıı belirlendi. Tugay Alaydın tutuklanırken, çocuğun kendisine getirilmesi sırasında  evde bulunan eşi ile diğer şüpheli U.D serbest bırakıldı. Tugay Alaydın kasten adam öldürmek suçlamasıyla Metris Cezaevi'e götürüldü.

ACILI BABA EN AĞIR CEZAYA ÇARPTIRILMALARINI İSTEDİ

Oğlunun ölümüyle büyük acı yaşayan baba Atakan G.,  oğullarının bir cinayete kurban gittiğini söyleyerek,  ölümüne sebep olanların adalet karşısında hesap vererek en ağır cezaya çarptırılmalarını istedi. Babası Atakan G. : “Evlat acısıyla yaşıyorum. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Oğlum 15 yaşındaydı. Olay günü babalar günüydü. Oğlum benden 400 lira para istedi. Ben de dayanamadım verdim parayı. Ertesi sabah kız kardeşim gelip bana oğlumun başına gelenleri söylediğinde yıkıldım, şoka girdim. Herkes çocuğuna sahip çıksın. Analar, babalar ağlıyor. Çocuğumun hiçbir kötü alışkanlığı yoktu. Otopsi sonuçları henüz elime geçmedi.  Bütün savcılara buradan sesleniyorum, biz yandık, gençler yanmasın” dedi.

Şafak G'nin mahalleden bazı arkadaşları da, Şafak’a uyuşturucu maddenin zorla içirildiğini iddia ederek; “Bizim kardeşimiz, arkadaşımızdı. Mahallemizin çocuğuydu. Zorla uyuşturucu içirildi. Zorla tutulup, zorla içirildi. Kardeşimizin cebinde parası olduğunu bildikleri halde, bilerek kardeşimizi bu kötülüğün içine çektiler. Tek isteğimiz, sorumluların gerekli cezayı almasıdır. Müebbet yemelerini istiyoruz” dediler.

 

Yanan suyu görenler gözlerine inanamıyorDÜZCE'nin Köprübaşı Ömerefendi Köyü'nde bulunan bir çiftlik evinin bahçesindeki kuyudan akan su çakmak çakıldığında yanmaya başlıyor. Yanan su görenleri hayrete düşürürken, çiftlikte bulunanlar üzerine yemek pişirebiliyor.
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