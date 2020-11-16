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16.11.2020 - 19:01 |

Son dakika: 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni hasta tespit edildi? İşte yeni hasta ve ve ölüm sayıları...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyayaya yayılan dünya ekonomisini birçok alanda etkileyen Koronavirüs ülkemizde ilk olarak 10 Mart tarihinde ortaya çıktı. Koronavirüsü ortaya çıktığı günden itibaren vaka ve ağır hasta sayısını içeren tablo Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden açıklanmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni hasta tespit edildi, ölüm sayısı bugün kaç oldu. İşte 16 Kasım Koronavirüs tablosu...

Son dakika: 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı! Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni hasta tespit edildi? İşte yeni hasta ve ve ölüm sayıları...

Günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her gün sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile duyurulmaya devam ediyor. 10 Mart tarihinde ilk vakanın görüldüğü ülkemizde vakanın görüldüğü tarihten itibaren her gün günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar ile duyurulmaya devam ediyor. Türkiye'de son 24 saat içerisinde kaç yeni hastanın olduğu kaç kişinin hayatını kaybettiğine dair tablo açıklanmaya devam ediyor. 

16 Kasım Koronavirüs tablosuna göre 151.516 yeni test yapılırken 3.316 yeni hasta tespit edildi 94 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 2.712 kişi ise  yayınlanan tabloya göre şifa buldu.

Hastalarda zatürre oranı %3,8 olarak açıklanırken Yatak doluluk oranı %54,7, Erişkin yoğun bakım doluluk oranı %70.8, Ventilatör doluluk oranı %37,6 Ortalama temaslı tespit süresi 11 SAAT ve son olarak filyasyon oranı %99,6 olarak duyuruldu.

10 Mart tarihinden bugüne kadar 16.307.986 test sayısına ulaşılırken 414.594 hasta sayısına ulaşıldı. 10 Mart tarihinden bugüne kadar 11.601 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3.610 olarak duyuruldu. Bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısı 356.375 olarak duyuruldu

Son dakika: 16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı Türkiyede son 24 saat içerisinde kaç yeni hasta tespit edildi İşte yeni hasta ve ve ölüm sayıları...

 

 

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