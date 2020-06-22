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22.06.2020 - 12:04 | | DHA

Son dakika... 17 yaşındaki liseli genç evde ölü bulundu!

Gelen bir son dakika haberine göre, Burdur’un Yeşilova ilçesinde lise öğrencisi Bekir Argun (17) evde ölü bulundu.

Son dakika... 17 yaşındaki liseli genç evde ölü bulundu!

Yeşilova'ya bağlı Salda köyünde oturan Argun çifti dün öğle saatlerinde eve döndüklerinde lise öğrencisi çocukları Bekir Argun'u yerde hareketsiz yatarken buldu. Anne ve baba durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Bekir Argun'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bekir Argun'un cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Argun'un kesin ölüm sebebi araştırılıyor.

 

 

Hamamlarda yeni normal dönem başladıCorona virüs tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.
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