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05.04.2020 - 09:25 |

Son dakika... 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni gelişme

Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili istisnaları içeren ek genelgeyi valiliklere gönderdi. Kamu kurum ve kuruşlarında memur, sözleşmeli personel veya işçi statüsünde görevli olanların muaf tutulacağı açıklandı.

Son dakika... 18-20 yaş aralığındaki gençlerin sokağa çıkma yasağıyla ilgili yeni gelişme

18-20 yaş arasındaki kamu çalışanları, özel sektörde çalıştığını belgeyenler ve mevsimlik tarım işçileri sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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