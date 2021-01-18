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18.01.2021 - 11:21 |

Son dakika... -18 derecede terör operasyonu! CNN TÜRK 'Eren Operasyonu' bölgesinde

Gelen son dakika haberine göre; Yıldırım Operasyonları başarıyla tamamlandı, terörle mücadelede yeni bir operasyon dizisinin startı verildi. CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk ve kameraman Halil Kahraman Şehit Eren Bülbül'ün adının verildiği Eren Operasyonunu görüntülemek için Van Tendürek Dağı'ndaydı. CNN TÜRK ekibi 2 bin 500 rakımda, eksi 18 derecede kahraman Mehmetçik'in nasıl mücadele ettiğini görüntüledi. CNN TÜRK ekibinin özel haberi...

Son dakika... -18 derecede terör operasyonu! CNN TÜRK 'Eren Operasyonu' bölgesinde

Fulya Öztürk'ün açıklamaları şöyle;

İnsanın nefesini kesen bir soğuk, karla kaplı yollar. CNN TÜRK ekibine Tendürek'te Van Jandarma ekipleri eşlik ediyor. Hava koşulları uygun olmadıgı için Skorksy helikopter havalanamıyor. Kara yoluyla çıkmaya çalışıyoruz.

"Zincir takıldı, iş makinası yolu açmaya çalıştı. Yani Tendürek'e ulaşmak o kadar zordu ki, Van Merkez'den, Tendürek Dağına 3 saatte çıkabildik, şartlar çok zordu ve Tendürek dağındaki Tavşantepe üs bölgesine vardık. Komandolar hemen sofraya buyur etti."

Daha sonraysa arazide komandolarla bir araya geldik, Bembeyaz ekipmanlarıyla, -18 derecede operasyondalar. Onlar karla kaplı dağların mağaraların gözü pek komandoları...

Jandarma Komandolar arazide mücadele ederken, üs bölgesinde de arazi adım adım taranıyor ve o dimdik karla kaplı Tendürek'i 7-24 gözleyen kuledeki jandarmalar bir insanın ayakta bile zor durabildiği, Tendürek Dağında işte böyle mücadele veriyorlar. Eren Bülbül gibi şehitlerin intikamını almak teröre göz açtırmamak için. Jandarma Komandolar kış boyunca da teröre darbe vurmaya devam edecek.

Eren Operasyonları sadece Van'da değil, Doğu'da farklı noktalarda da başlayacak.

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