• 18 Şubat 2021 - 21:13 • Son Güncelleme:
Son dakika: 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum...
Koronavirüs tablosu son durumu araştırılıyor. Öte yandan korona tablosu Bakanlık tarafından vatandaşlara sunuluyor. Kritik gri tabloda son 24 saatte elde edilen verilerin yanı sıra kovid-19 pandemisinin başladığı tarihten itibaren toplam değerler yer alıyor. Coronavirüs tablosunda; vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile toplam test oranları bulunuyor. İşte, 18 Şubat koronavirüs tablosu...
• 18 Şubat 2021 - 21:13 • Son Güncelleme:
1
Sağlık Bakanlığı, güncel rakamlarla koronavirüs tablosunu açıklıyor. Covid-19 sayfasından erişime sunulan korona tablosunda vaka sayısı son dönemde kritik seviyelerde bulunurken ölü sayısı ise azalmaya devam ediyor. Bakan Fahrettin Koca ise koronavirüs aşısı ile birlikte salgında önemli bir noktaya gelineceğinin sinyalini veriyor. Peki, Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda son durum nedir?
3