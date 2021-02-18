Son dakika: 18 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı son durum...

18 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI Bakanlığın günlük olarak güncel verilerle paylaşılan covid-19 tablosu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Merakla beklenen 18 Şubat koronavirüs tablosunda ise 7.241 yeni vaka yer aldı ve 83 kişi hayatını kaybetti.