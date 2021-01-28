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28.01.2021 - 17:11 | | DHA

Son dakika! 18 yaşındaki genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar

Gelen bir son dakika haberine; Adana’da, geçen ay akülü tekerlekli sandalyesi motosikletli 3 kişi tarafından çalınan bedensel engelli Murat Karakuş (18), “Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar” diye konuştu.

Son dakika! 18 yaşındaki genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi’nde yaşayan bedensel engelli Murat Karakuş, 27 Aralık’ta akülü tekerlekli sandalyesini, evinin önünde bıraktı. Ekmek almak için dışarı çıkan Karakuş, akülü tekerlekli sandalyesinin olmadığını fark etti.

Bunun üzerine çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Karakuş, motosikletli 3 kişinin akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gördü. Karakuş’un ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri yakaladı. Ancak akülü tekerlekli sandalye bulunamadı.

Son dakika 18 yaşındaki genç: Hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar

'HAYATIM BU KADAR UCUZ MU?'

Akülü tekerlekli sandalyenin ayakları olduğunu kaydeden Karakuş, “Bir kısıtlama gününde akülü tekerlekli sandalyemin her zamanki koyduğum yerde olmadığını fark ettim. Kameralara baktığımda, 3 kişinin çaldığını gördüm. Hırsızlar yakalandı ama sandalyemi satmışlar. Benim hayatım bu kadar ucuz mu? Benim hayatımı 100 liraya eskiciye satmışlar” diye konuştu.

HIRSIZLARA SESLENDİ

Hırsızlara seslenen Karakuş, akülü arabasının getirilmesini istediğini belirterek, “Bir aydır dışarı çıkamıyorum, hayat geçmiyor. Okul başlasa gidemeyeceğim. Benim hayatımı kararttılar. İkinci bir akülü araç alacak durumum da yok. Akülü aracımı çalarken 3’ü de pişman olmamış. Lütfen akülü aracımı geri getirsinler” dedi.

 

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