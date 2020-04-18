MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! 2. Abdülhamid'in türbesinde hakarete gözaltı
ABONE OL
18.04.2020 - 12:23 | | DHA

Son dakika! 2. Abdülhamid'in türbesinde hakarete gözaltı

İstanbul Fatih'te bulunan 2. Abdülhamid'in türbesinde hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla aranan Şaban G. Üsküdar'da yakalandı.

Son dakika! 2. Abdülhamid'in türbesinde hakarete gözaltı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir adreste bulunduğunu tespit ettikleri Şaban G. (56)'yi, İrfan T. (35) ile evden çıktıktan sonra yakaladı. Gözaltına alınan Şaban G. ve İrfan T.'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında devlet görevlilerine de hakaret ettikleri tespit edildi.

Her iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika 2. Abdülhamidin türbesinde hakarete gözaltı

Sulama amaçlı açılan kuyudan fışkırdı! 10 santimetre...Gümüşhane’de tarımsal sulama yapılmak amacıyla açılan sondajdan kalsiyum karbonatlı su fışkırdı. Bir yıldır suyun aktığı bölgede 10 santimetre kalınlığında tortu oluştu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı

Yasağa dakikalar kala fuhuş pazarlığı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Sokağa çıkma yasağında hastaneye gidilir mi? Sokağa çıkma yasağından kimler muaf?

Sıradaki Haber