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03.12.2020 - 09:55 |

Son dakika... 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Son dakika... 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu

Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015 yılında örgüte katıldıkları ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Böylelikle; 2020 yılı içerisinde ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 218’e ulaştı.

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