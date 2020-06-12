12.06.2020 - 23:59 | | AA
Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu bölgede hava destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.