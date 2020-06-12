MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
12.06.2020 - 23:59 | | AA

Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu bölgede hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

 

Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika | 2 terörist etkisiz hale getirildi

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Son dakika: Meteoroloji uyardı! O bölgelerde yaşayanlar dikkat

Sıradaki Haber