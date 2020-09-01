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01.09.2020 - 14:49 | | İHA

Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti!

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un katılımlarıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti.MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin sonuçlarını "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebileceğini duyurdu.

Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti!

Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçlarını açıkladı. 60 alanda yapılacak öğretmen atamaları için heyecanlı bekleyişi sona erdi. MEB, yaklaşık 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını yaptı. Adaylar sonuçları "e-Devlet" sistemi üzerinden öğrenebilecek. Sonuçlar açıklandığında aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün biz heyecanlıyız çünkü bizi heyecanla bekleyen genç meslektaşlarımız var" dedi. Selçuk, “48 bin 895 atamaya giren aday arasından 20 bin öğretmen adayını daha eğitim camiasına dahil eden butona basacak” dedi.

Son dakika... 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması gerçekleşti

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un konuşmalarından satır başları;

Bakan Selçuk, yeni atanacak öğretmenlere hitaben, "Aybüke ve Necmettin öğretmenin hatırası sizlere emanet" ifadesini kullanarak konuşmasına başladı.

Selçuk ,"Türkiye geneline baktığımızda öğretmen doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 93'e ulaşmış oldu" dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salondaki basın mensuplarından alınan numaralar ışığında ilk atanan öğretmen adayı 379658012 numaralı aday oldu.

Ziya Selçuk, atanan tüm öğretmene görevinde başarılar diledi.

E-DEVLET SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SONUÇ SORGULAMA

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