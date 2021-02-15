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15.02.2021 - 11:43 | | DHA

Son dakika! 20 ilde operasyon! 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Gelen bir son dakika haberine göre; Balıkesir merkezli 20 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Son dakika! 20 ilde operasyon! 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı

PKK/KCK operasyonları devam ediyor. Ağrı'dan sonra Balıkesir merkezli 20 ilde de operasyonlar düzenlendi. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AĞRI'DA 13 GÖZALTI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı, emniyet güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan terör örgütü PKK/KCK mensuplarının beyan ve teşhislerinde "milis/iş birlikçi" olarak ismi geçen 13 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan soruşturma başlattı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 13 zanlıdan 12'si yakalandı.

Ekipler, henüz yeri tespit edilemeyen bir zanlının da yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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