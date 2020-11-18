MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı çocuklar hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek?
ABONE OL
18.11.2020 - 10:39 |

Son dakika | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı çocuklar hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek?

Dün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları toplantının hemen ardından açıkladı. Buna göre hali hazırda 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için (çalışanlar hariç) geçerli olacak. Peki 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak. 20 yaş altında olan ve çalışmayan bireyler günün hangi saatinde dışarı çıkabilecek? İşte detaylar...

Son dakika | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? 20 yaş altı çocuklar hangi saatler arasında sokağa çıkabilecek?

20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı var mı sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Son dönemde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artan vaka sayılarının ardından Kabine toplantısında koronavirüs ile ilgili yeni tedbirler alınmaya başlandı. Alınan yeni tedbirler arasında 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının çalışanlar hariç 20 yaş altı için uygulanması kararı verildi

YENİ KORONAVİRÜS YASAKLARI NELER? iŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TARAFINDAN AÇIKLANAN KARARLAR

Yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Eğitim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek. Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin süreli 10 ile 20 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak, restoranlar sadece paket servise geçecek.

65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

 20 YAŞ ALTI HANGİ SAATLER ARASINDA SOKAĞA ÇIKABİLECEK?

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Hırsıza esnaftan meydan dayağı! Kimse ellerinden alamadıBursa’da bir iş yeri önünden motosikleti çalıp kaçmak isteyen hırsız, iş yeri çalışanı tarafından yakalandı. İş yeri çalışanı hırsıza meydan dayağı atarken, diğer esnaflarda olayı izledi. Hırsızın gözcülük yapması ve hırsızlık anı da güvenlik kamerasına yansıdı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

KYK 2020 burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? GSB'den açıklama var mı?

KYK 2020 burs sonuçları açıklandı mı, tarih belli mi? GSB'den açıklama var mı?

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

Milyonları ilgilendiriyor! Sadece 1 defa yapılacak...

8 dakika sonra gökte kayboldu

8 dakika sonra gökte kayboldu

Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Halı sahalar ne zaman kapanacak? Son dakika bakanlık açıkladı! Halı sahalar kapandı mı?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet