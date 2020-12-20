Son dakika... 2007-2019 arasında bin 744 insan şarbonu bildirildi

Raporun önsözünü kaleme alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, zoonotik hastalıkların bir taraftan hayvan sağlığını etkileyerek hayvan ölümlerine ve ekonomik kayıplara yol açarken diğer taraftan da insanlarda hastalığa sebep olarak önemli halk sağlığı sorunu oluşturduğunu belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte Türkiye Zoonotik Hastalıklar Milli Komitesi’ni kurduklarını ve Türkiye Zoonotik Hastalıklar Eylem Planı’nı (2019-2023) hazırladıklarını hatırlattı.

Rapora göre, 2007-2019 arasında Sağlık Bakanlığı’na toplam 8 bin 320 şarbon vakası bildirildi. Aynı dönemde insan şarbonu sayısı ise, bakanlık kayıtlarına bin 744 olarak geçti. Söz konusu dönemde şarbondan 10 kişi yaşamını yitirdi.

Raporda, olguların hepsinin tarımsal kaynaklı olduğu, Türkiye’de insan şarbonu bildirimlerinin yıllar içerisinde azaldığı ve son yıllarda bir yılda bildirilen insan şarbonu vakalarının 100’ün altına düştüğü belirtilerek, “Vakaların temmuz ve kasım arasında en sık geliştiği, en fazla vaka bildiriminin Kars, Sivas, Ankara, Muş, Erzurum ve Hakkari’den yapıldığı görülmektedir” denildi.

Rapora göre, 2019’da sadece 73 insanda şarbon vakası görüldü. Geçen yıl şarbon nedeniyle hayatını kaybeden ise olmadı. Geçen yıl bin 128 de hayvan vakası bildirildi.

Hayvan vakalarında artış

Şarbon olgusunun geliştiğinde yeterli koruma ve kontrol önlemlerinin alınmadığı yerlerde bir hayvan vakasına karşılık yaklaşık 8-10 insan vakası olmasının muhtemel olduğu vurgulanan raporda, “Özellikle 2016’dan itibaren insan/hayvan vaka oranları 0.04’e düşmüştür. İnsan vaka sayısında yıllar itibari ile azalma olmasına rağmen hayvan olgularında ise son üç yıl içerisinde önemli oranda artış olduğu görülmektedir. Bu durum ülkemizde hala şarbonun önemli bir hastalık olduğunu ve varlığını devam ettirdiğini göstermektedir” denildi.

Rapora göre, hayvanda şarbon vakasında ilk sırada bin 75 vaka (yüzde 12,92) ile Erzurum yer aldı. Erzurum’u, 706 vaka (yüzde 8,9) ile Kars, 410 vaka (yüzde 4,93) ile Ankara ve 409 vaka (yüzde 4,92) ile Ağrı izledi. Söz konusu dönemde enfeksiyon saptanan 846 hayvan itlaf edildi.

Batman, Gaziantep, Kırklareli, Osmaniye ve Şanlıurfa ise, hiç hayvanda şarbon vakası bildirmeyen iller oldu.

2012’de 254 bin 179 olan şarbona karşı aşılanan hayvan sayısı, yıllar içerisinde artarak devam etti ve 2019’da zirveyi gördü. 2019’da 1 milyon 411 bin 537 hayvan şarbona karşı aşılandı.