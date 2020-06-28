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28.06.2020 - 17:58 |

SON DAKİKA: 2020 YKS cevap anahtarı TIKLA ÖĞREN! - ÖSYM açıkladı: YKS-TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları ilan edildi

Yurt genelinde 2 milyon öğrencinin ter döktüğü 2020 (YKS) Yükseköğretim Kurumları Sınavı soru cevapları az önce adaylarla paylaşıldı. Cumartesi ve Pazar günleri yapılan ve 81 ilimizde 2 milyondan fazla öğrencinin heyecanla araştırdığı haber ÖSYM'nin resmi Twitter adresinden yayımlandı. YKS-TYT-AYT-YDT soruları ve cevaplarına haberimiz içeriğinden ulaşabilirsiniz... İşte milyonlarca öğrencinin araştırdığı YKS 2020 soru cevap anahtarı...

SON DAKİKA: 2020 YKS cevap anahtarı TIKLA ÖĞREN! - ÖSYM açıkladı: YKS-TYT-AYT-YDT soruları ve cevapları ilan edildi

2020-Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu hafta sonu 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirildi. Gün itibariyle 10.15'te başlayan AYT sınavı 180 dakika sınav süresi sonrasında bitti. Üniversite eğitimi görmek isteyen adaylar sınav çıkışlarında sorular ve cevapların yayınlanacağını merak ediyordu. İşte TYT, AYT ve YDT soru cevapları...

TYT 2020 SORU CEVAPLARI

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde erişime açılacak. Sonuçların açıklanmasından sonra ise tercih süreci başlayacak.

AYT 2020 SORU CEVAPLARI

ÖSYM tarafından yapılan YKS'nin TYT ve AYT oturumları tamamlandı. Milyonlarca öğrenci YKS ile ilgili çeşitli detayları araştırıyor. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasından sonra adayları tercih sürecine geçecekler. Peki YKS tercihleri ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihlerinin sonuçlar açıklandıktan sonraki günlerde başlaması bekleniyor.

YDT 2020 SORU CEVAPLARI

2020 YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

 

 

 

Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (28 Haziran 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 197 bin 239, can kaybı 5 bin 97 oldu. Son 24 saatte 1413 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 170 bin 595 oldu.
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