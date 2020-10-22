Son dakika: 21 Ekim Koronavirüs tablosu açıklandı! Bakan Koca yeni hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek duyurdu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi adeta birçok sektörün durmasına zor günler yaşamasına neden oldu. Yaz aylarının gelmesi ile birçok ülke koronavirüs sınırlamalarını ve yasaklarını gevşetmişti. Sonbahar aylarının gelmesi ile birlikte tüm dünyada vaka sayılarında hızlı bir artış yaşanmaya başladı. Ülkemizde de artan vaka sayılarının ardından geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile yeni yasakların tekrar getirilebileceği ifade edilmişti. Türkiye'nin koronavirüs tablosu hergün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanmaya devam ediyor. Peki Türkiye'de 21 Ekim'de kaç yeni vaka tespit edildi

21 Ekim koronavirüs tablosuna göre 117.943 yeni test yapıldı. 2.013 yeni hasta açıklanırken 68 vatandaşımız koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dün yayımlanan tabloya göre 1.507 kişi ise şifa buldu.

HASTALARDA ZATÜRRE ORANI

%5.6

YATAK DOLULUK ORANI

% 48,1

ERİŞKİN YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI

%65.2

VENTİLATÖR DOLULUK ORANI

%32.1

ORTALAMA TEMASLI TESPİT SÜRESİ

7.5 SAAT

FİLYASYON ORANI

%99.6

Toplam test sayısı 12.759.069'ya ulaşırken Hasta sayısı 353.426'ya yükseldi. 9.513 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ağır Hasta sayısı 1.504 olarak açıklanırken Toplam iyileşen hasta sayısı 308.446 kişiye ulaştı.