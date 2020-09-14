14.09.2020 - 13:30 | | İHA
Son dakika haberleri | 21 ilde FETÖ operasyonu! 76 adrese baskın! Gözaltılar var
FETÖ/PDY terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasının tespiti için yürütülen 'Ankesörlü telefon soruşturması' kapsamında 21 ilde 76 adrese baskın düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 53 şahıs hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon sürüyor.
Otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişiyi gasp ettiler!Bursa'nın Gemlik ilçesinde otel odasına silahlarla girip, kadınlarla buluşmayı bekleyen 2 kişinin cep telefonu ve paralarını gasp ettikleri iddia edilen 2'si kadın 5 kişi polis tarafından yakalandı.