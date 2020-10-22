Son dakika | Yeni hasta sayısı yükselmeye devam ediyor! 22 Ekim günlük koronavirüs tablosu açıklandı

Koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Her gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşım ile duyurulan Koronavirüs tablosunda günlük yapılan test sayısı, Yeni hasta sayısı, Vefat sayısı, İyileşen hasta sayısı, gibi birçok detay açıklanan koronavirüs tablosunda yer alıyor. Bakan Koca 21 Ekim koronavirüs tablosunu duyururken yeni hasta sayısında artışa dikkat çekerek açıklama yapmıştı





21 Ekim koronavirüs tablosuna göre 117.943 test yapıldı. 2.013 yeni hasta tespit edilirken 68 vatandaşımız dün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 1.507 hasta ise şifa buldu

Hastalarda Zatürre oranı %5.6 olarak açıklanırken Yatak doluluk oranı %48.1 olarak duyuruldu. Erişkin yopun bakım doluluk oranı %65.2, Ventilatör doluluk oranı %32.1, Ortalama temaslı tespit süresi 7.5 SAAT, Filyasyon oranı %99.6 olarak duyuruldu.

Dün açıklanan son rakamların ardından toplam test sayısı 12.759.069 oldu. Hasta sayısı 353.426'ya ulaşırken Vefat sayısı 9.513'e ulaştı. Ağır hasta sayısı 1.504 olarak duyurulurken İyileşen hasta sayısı ise 308.44 kişiye ulaştı.





