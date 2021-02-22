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22.02.2021 - 18:03 |

Son dakika: 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka sayısında son durum nedir?

Korona tablosu güncel oranlarla Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanmaya devam ediyor. Kritik tabloda; günlük vaka sayısı, ölü sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı ile test oranları veriliyor. Koronavirüs önlemleri ile birlikte tabloda değerler önemli ölçüde düşüş yaşamıştı. Peki, koronavirüs tablosunda son durum nedir?

Son dakika: 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı! Sağlık Bakanlığı vaka sayısında son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı 22 Şubat koronavirüs tablosu gündemdeki yerini koruyor. Vaka sayısının dalgalanma yaşamasının yanı sıra kovid-19 virüsüne yönelik vefat eden hasta sayısı ise düzenli olarak azalıyor. 22 Şubat korona tablosunda vaka ve ölü sayısı kaç? İşte, 22 Şubat koronavirüs tablosu...

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Bakanlık covid-19 sayfasından vatandaşlara güncel veriler sunuluyor. Vaka sayısı ve ölü sayısı her geçen gün daha büyük önem arz ederken 22 Şubat verileri de araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 22 Şubat koronavirüs tablosunda 8.104 yeni vaka ve 78 ölü sayısı yer aldı.

Son dakika: 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı vaka sayısında son durum nedir

KORONAVİRÜS TABLOSU 21 ŞUBAT

Açıklanan son korona tablosuna göre 24 saat içinde; 101.105 test yapıldı, 6.546 yeni vaka tespit edildi, 601 hasta sayısına ulaşıldı, 5.002 kişi iyileşti ve 77 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: 22 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanlığı vaka sayısında son durum nedir

    Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Şubat 2021 )Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 1189 oldu, 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi. Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı.
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