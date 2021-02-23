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23.02.2021 - 20:57 |

Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Koronavirüs tablosu Bakanlık tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Korona pandemisi nedeniyle gri tablo vatandaşlar tarafından düzenli olarak araştırılıyor. Bakan Fahrettin Koca ise haftalık il il koronavirüs vaka sayılarını da açıklamaya başladı. Peki, korona tablosunda son durum nedir?

Son dakika! 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir?

Sağlık Bakanlığı, covid-19 sayfasından güncel verilerle birlikte koronavirüs tablosunu paylaşıyor. Tabloda; son 24 saatte elde edilen vaka sayısı, ölü sayısı, hasta sayısı, ağır hasta ve iyileşen hasta sayılarının yanı sıra test oranları da yer alıyor. Yayımlanan son tabloda vaka sayısı kritik düzeyde yer alıyordu. İşte, 23 Şubat koronavirüs tablosu...

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Kritik korona tablosu her geçen gün daha önemli hal alıyor. Son olarak 8 bin vaka oranı sınırı geçmişti. Merakla beklenen 23 Şubat koronavirüs tablosunda ise 9.107 yeni vaka yer alırken 75 kişi de yaşamını yitirdi.

Son dakika 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir

KORONA TABLOSU 22 ŞUBAT

Yayımlanan son tabloda 24 saat içinde; 118.816 test yapıldı, 8.104 vaka tespit edildi, 623 hasta sayısına ulaşıldı, 5.690 hasta iyileşti ve 78 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika 23 Şubat koronavirüs tablosu | Sağlık Bakanlığı güncel vaka sayısı ve ölü sayısında son durum nedir

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'ye tepkiAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamalarında CHP'yi eleştirerek "Politik tartışma yerine meselenin içine aileyi karıştırıyorlar, bu son derece saygısız, ahlaki olmayan bir yaklaşım." ifadelerini kullandı. Yunanistan ile görüşmelere ilişkin bilgi veren Çelik, "Türkiye Cumhuriyetini köşeye sıkıştırmak ya da zarar vermek için başkalarıyla kurduğunuz ittifakların, hiçbir işe yaramayacağını biz biliyoruz siz de biliyorsunuz. Sonuçta yapacağınız en sağlıklı şey, oturup Türkiye Cumhuriyeti ile kazan kazan temelinde bir anlaşmaya varmaktır." sözlerine yer verdi.
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