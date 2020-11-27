27.11.2020 - 17:03 | | DHA
Son dakika... 24 suçtan aranan PKK'lı terörist Irak'ta yakalandı!
Gelen son dakika haberine göre; Terör örgütü PKK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı buluna M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekiplerince Irak'ta yakalanarak, Türkiye'ye getirildi.
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü'nce terörle mücadele alanında yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan arama kaydı bulunan M.S., Interpol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Irak'ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
M.S. İstanbul Havalimanı'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Terör örgütü üyesi M.S., İstanbul'dan da hakkındaki soruşturmaların yürütüldüğü Şırnak'a getirildi.
4 gün önce evlendi! 'Gelinlikle gönderdik, bugün kefenle aldık'Adana'da testi negatif çıktıktan iki gün sonra Muttalip Bayram ile evlenen Özlem Özcan, düğünden 4 gün sonra koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Genç kadın, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Özlem Özcan’ın amcasının oğlu Yakup Özcan, koronavirüs salgınına karşı herkesin tedbirlere uyması gerektiğini belirterek, "4 gün önce gelinlikle gönderdik, bugün kefenle aldık" dedi.