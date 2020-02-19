Son dakika... 26 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik 26 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

"Etkin Pişmanlık" hükümlerinden yararlanarak ifade verilen binbaşı, yüzbaşı, 3 üsteğmen, teğmen, 27 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere 35'i aktif görevde bulunan 52 TSK personeli ile TSK mahrem yapılanmasında "Mahrem İmam" olarak görev yaptığı belirlenen 3 sivil, toplam 55 kişinin yakalanmasına yönelik operasyonlar yapıldı. Operasyonda 36 kişi yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.