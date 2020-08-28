MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... 28 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var
ABONE OL
28.08.2020 - 08:20 | | AA/DHA

Son dakika... 28 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gelen son dakika haberine göre, İzmir merkezli 28 ildeki operasyonda, FETÖ'nün TSK'deki mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen 59 şüpheliden 24'ü gözaltına alındı.

Son dakika... 28 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması'nda faaliyet gösteren ve haklarında işlem yapılan örgüt mensuplarının ifadelerinden yola çıkarak, örgütün sözde üst düzeydeki 'mahrem abi'lerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 59 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir merkezli eş zamanlı operasyon başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunun devam ettiği ve şu ana kadar 24 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra TEM Şube'ye götürüldü.

Son dakika... 28 ilde büyük operasyon Çok sayıda gözaltı var

Ambulasın içinde öldürüldüAdana’nın Ceyhan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide hastaneye getirildiği ambulansın içinde öldürüldü.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri

28 Ağustos Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

Milyonlarca emekliye güzel haber! Bunu yapanın maaşı yükseliyor

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

İşte Karadeniz gazının ilk görüntüsü!

Son dakika... 28 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Son dakika... 28 ilde büyük operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Sıradaki Haber