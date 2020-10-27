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27.10.2020 - 10:24 | | AA

Son dakika... 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lıların 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirtildi.

Son dakika... 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı! Yakalandılar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

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