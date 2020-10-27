27.10.2020 - 10:24 | | AA
Son dakika... 29 Ekim ve 10 Kasım'ı kana bulayacaklardı! Yakalandılar
Gelen son dakika haberine göre; Ankara'da saldırı hazırlığındaki 7 DEAŞ'lı yakalandı. Yakalanan DEAŞ'lıların 29 Ekim ve 10 Kasım törenlerine saldırı planları yaptığı belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ soruşturmasında, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan açıklamada, yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi olduklarına dair tespitler bulunan 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
Açıklamada, şüphelilerin tamamının yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.
İskenderun'da balkonlara ve iş yerlerine Türk bayrağı asıldıHatay'ın İskenderun ilçesinde meydana gelen patlama ve çıkan çatışmada 2 teröristin ölü ele geçirilmesinin ardından olay yerinde yapılan inceleme çalışması tamamlandı. Vatandaşlar, çevredeki iş yerlerine ve balkonlara Türk bayrakları astı.