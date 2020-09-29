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29.09.2020 - 23:16 |

Son dakika! 29 Eylül Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı... İşte bugünkü koronavirüs tablosu...

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı her akşam saatlerinde vatandaşların en çok araştırdığı konu oluyor. İki gündür 1500'lerin altında seyreden vaka sayıları sevindirirken bugünkü koronavirüs tablosunun nasıl olacağı merak ediliyor.

Son dakika! 29 Eylül Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı... İşte bugünkü koronavirüs tablosu...

Koronavirüs aşısı için birçok ülke hazırlıklarını sürdürürken virüs yayılmaya devam ediyor. Son olarak dünkü vaka sayısı 1412 olarak duyuruldu. Ölü sayısı ise 65'ti. Şimdi bugünkü tablo merak ediliyor.

29 EYLÜL KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

Bugünkü koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Tabloya göre 29 Eylül Salı günü vaka sayısı 1427 vefat sayısı ise 68 oldu. 

Son dakika 29 Eylül Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı... İşte bugünkü koronavirüs tablosu...

28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı, 28 Eylül Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu, 1422 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.

Son dakika 29 Eylül Koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı... İşte bugünkü koronavirüs tablosu...

İctimai TV ekibi saldırıya uğradıAzerbaycan'da sınır hattında çatışmalar sürüyor. Azerbaycan'ın topraklarını işgal eden Ermeni silahlı güçleri Azerbaycanlı basın mensuplarını hedef aldı.
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