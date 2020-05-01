Son dakika... 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması! 3 bin 837 kişiye ceza kesildi

Son dakika haberi I 52 bin 350 personelin görev aldığı uygulamada; marketler/süpermarketler ve pazar yerleri, fırınlar ile vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak ve meydanlarda corona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulup uyulmadığı ve sosyal mesafe denetimleri gerçekleştirildi

Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2 bin 372, sokağa çıkma kısıtlamasına tabi 20 yaş altı bin 231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3 bin 837 kişiye idari ve adli işlem yapıldı

UYGULAMADA 10 BİN 408 PARK-BAHÇE, 2 BİN 946 MESİRE-YÜRÜYÜŞ ALANI İLE 102 BİN 618 İŞ YERİ DENETLENDİ

Bu denetimlerde süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem uygulandı

3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla ülke genelinde 15:00-24:00 saatleri arasında eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirdi.

Uygulama, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi sosyal mesafe kuralının bozulabileceği düşünülen yerlerde yapıldı. Covid- 19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında süresiz kapatılan iş yerlerinin kapalı olup olmadığı, çalışma saatleri yeniden düzenlenen iş yerlerinin belirlenen saatlerde faaliyet gösterip göstermediği ve kapanış saatlerine riayet edip etmediği denetlendi.

Denetimlerde vatandaşların yoğun olarak bulunabilecekleri semt pazarları, marketler, fırınlar, petrol istasyonları vb. işyerlerinde 10m2’ye 1 kişi düşecek şekilde müşteri kabulü ve dışarıda sıra bekleyen şahısların sosyal mesafe kuralına uyup uymadığı, sokağa çıkma kısıtlamasına tabii tutulan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü şahıslar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yasağa uyup uymadığına bakıldı.

Denetimlerde ayrıca toplu taşıma ve ticari taksilerin yolcu kapasiteleri, plaka kısıtlamaları, araç içerisinde maske kullanımı ve diğer kurallar ile ilgili alınan tedbirler ile park, bahçe, mesire ve yürüyüş alanları gibi yerlerde de alınan tedbirlere vatandaşların uyup uymadığı da kontrol edildi.



52 BİN 350 PERSONEL KATILDI

Eş zamanlı gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur uygulamasına, 52 bin 350 personel ve 214 dedektör köpeği katıldı.Önceden tespit edilmiş 8 bin 259 noktada gerçekleşen uygulamada 298 bin 371 şahıs sorgulandı. Bu sorgulamalarda 316 aranan şahıs tespit edildi, 21 şahıs gözaltına alındı.

Denetimlerde sosyal mesafe kuralını ihlalden 2.372, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 1.231 ve 65 yaş üstü 234 olmak üzere toplam 3.837 şahsa idari ve adli işlem uygulandı.

KURALLARA UYMAYAN 3 BİN 851 ARAÇ SAHİBİNE/SÜRÜCÜSÜNE İDARİ İŞLEM UYGULANDI

Uygulamada 213.325 araç kontrol edildi.Kontrol edilen araçlardan 146 toplu taşımaya, 53 ticari taksiye ve 3.652 diğer araçlara olmak üzere toplam 3.851 araç sahibine/ sürücüsüne idari işlem gerçekleştirildi.

10.408 park-bahçe, 2.946 mesire-yürüyüş alanı ile 102.618 iş yeri denetlendi. Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 12, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 10 ve sosyal mesafe kuralını uygulamayan 60 olmak üzere toplam 82 iş yeri işletmecisine/ sahibine idari ve adli işlem uygulandı.