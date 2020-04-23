MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! 31 ilde corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı 14.00 itibarıyla başladı!
ABONE OL
23.04.2020 - 14:06 | | AA-İHA

Son dakika! 31 ilde corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı 14.00 itibarıyla başladı!

Gelen bir son dakika haberine göre; yeni tip corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 31 ilde 23-24 Nisan’da 09.00’da açılan market ve bakkallar, saat 14.00 itibariyle kepenk kapattı.

Son dakika! 31 ilde corona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı 14.00 itibarıyla başladı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 23-24-25-26 Nisan tarihlerinde geçerli olmak üzere sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama kapsamında Ramazan ayında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için 23-24 Nisan’da marketlerin 09.00-14.00 saatleri arasında açık kalması kararlaştırıldı. Alınan karar kapsamında oturdukları yerlere yakın marketlere giden vatandaşlar alışverişlerini tamamladı. Marketler saatin 14.00'ü bulması ile kepenklerini indirdi.

Esnaf Bülent Gönül, “Sabah saat 09.00’da açtık. Şimdi 14.00’da kapatıyoruz. Kepengi indiriyorum. Önemli olan sağlık. Devlet gerekli bilgileri vermişti. Devletin verdiği bilgiye uyuyoruz” diye konuştu. Bakkal kapanmadan son alışverişi yapan bir vatandaş, “Yarın da açıkmış. Bugünlük ihtiyacımızı aldık. Yarın da idare edemezsem tekrar gelir alırım. Gerekli bir uygulama” dedi.

Türk Hava Yolları 23 Nisan uçuşunun hikayesini paylaştıTürk Hava Yolları(THY), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TK1920 sefer sayısıyla özel bir rota izleyerek gökyüzünde Türk bayrağı çizdi. Uçuşun hikayesinin anlatıldığı video, "Dünyanın en büyük Türk bayrağı milletimize armağan olsun” notuyla yayınlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kağnı Ne Demek? Tdk'ya Göre Kağnı Arabası Ve Kağnı Gibi Gitmek Ne Demektir?

Kağnı Ne Demek? Tdk'ya Göre Kağnı Arabası Ve Kağnı Gibi Gitmek Ne Demektir?

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Tasvir ne demek? TDK'ya göre tasvir etmek ve tasvircilik ne anlama gelir?

Tasvir ne demek? TDK'ya göre tasvir etmek ve tasvircilik ne anlama gelir?

Sıradaki Haber