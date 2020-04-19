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19.04.2020 - 23:59 | | AA

Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

Son dakika haberi ile; İçişleri Bakanlığı'nca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

Bakanlık tarafından 17 Nisan Cuma günü yayımlanan genelgeyle, Zonguldak'ın yanı sıra büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması sınırlandırılmıştı.

48 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibarıyla sona erdi.

20 bin 398 kişiye adli ve idari işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlaması başladığı andan itibaren bu kuralı ihlal eden 20 bin 398 kişiye adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kısıtlama sona erdikten sonra kapalı olması gereken market, süpermarket ve büfe gibi iş yerlerinin açık olduğu tespit edildiği takdirde, bu iş yerlerine ve buralardan alışveriş yapanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nin ilgili maddeleri gereği adli ve idari işlem uygulanacağı ifade edildi.

Ayrıca ülke genelinde kısıtlamanın kaldırılmasının ardından market/süpermarket, pazar yerleri, alışveriş merkezleri ve vatandaşların yoğun bulundukları meydan/caddelerde polis ve jandarma ekiplerince denetimlere devam edileceği belirtildi.

 

 Son dakika | 31 ilde sokağa çıkma yasağı sona erdi

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