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31.05.2020 - 14:39 | | DHA

Son dakika... 4 çocuk babası sıcak su havuzunda ölü bulundu!

Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Sefaköy’de yaşayanlar, Hasan Şafak'ın (49) doğal sıcak su havuzunda cansız bedenini buldu.

Son dakika... 4 çocuk babası sıcak su havuzunda ölü bulundu!

Dereköy ilçesinde oturan, evli ve 4 çocuk babası Hasan Şafak, dün akşam, Sefaköy’deki doğal sıcak su havuzuna gitti. Burada suya giren Şafak’ı bir süre sonra köylüler, hareketsiz görünce sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şafak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcılık ve jandarma ekiplerince yapılan incelemenin ardından Şafak’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı. Daha önce beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Hasan Şafak’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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